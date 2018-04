Avril Lavigne maakt comeback, maar wat waren ook alweer haar grootste hits? SD

24 april 2018

11u19

Bron: Kameraki 0

Avril Lavigne (33) is eindelijk klaar voor haar comeback. "Mijn nieuw album zal volgende maand klaar zijn en later dit jaar uitkomen", vertelt de Canadese zangeres aan E! News. "Het is een krachtig album waar ik drie jaar lang aan gewerkt heb." De 'Complicated'-zangeres verscheen afgelopen weekend voor het eerst in twee jaar op de rode loper. Ze woonde het jaarlijkse 'Race To Erase MS Gala' bij in Beverly Hills. Lavigne heeft een moeilijke tijd achter de rug. In 2014 werd ze gediagnosticeerd met de ziekte van Lyme. "Ik heb de voorbije jaren veel meegemaakt en die emoties heb ik in mijn nummers gegoten", vertelt ze. De plaat is de eerste van Avril sinds 2013. Wij zetten haar grootste hits op een rij.