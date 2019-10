Avril Lavigne komt in maart 2020 naar Vorst Nationaal met eerste tour na lange afwezigheid MVO

15 oktober 2019

09u22 0 Muziek Na vijf jaar afwezigheid kondigt Avril Lavigne haar grote terugkeer aan. De Canadese zangeres zal op 18 maart 2020 optreden in Vorst Nationaal in het kader van haar aankomende Europese tournee.

Avril Lavigne gaf de jaren 2000 kleur met een indrukwekkend salvo aan hits in haar eigen punky pop-stijl. Enkele maanden na de release van haar zesde plaat ‘Head Above Water’, gaat Avril eindelijk weer op tournee. Van ‘Let Go’ tot ‘Complicated’ over ‘Sk8er Boi’ en ‘I’m With You’; in de nieuwe tournee komen ze allemaal aan bod, en trakteert ze natuurlijk ook op haar nieuwe songs.

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 18 oktober om 9u.