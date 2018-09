Avril Lavigne is terug van weggeweest, al was ze er bijna helemaal niet meer: "Ik had me erbij neergelegd dat ik zou sterven"

07 september 2018

13u56 0 Muziek In de vroege jaren 2000 was ze de koningin van de punk-pop. Haar hits 'Complicated', 'Sk8ter Boy' en 'I'm With You' zullen bij menig Millennial gevoelens van nostalgie oproepen. Vandaag is ze terug met een nieuwe plaat, de eerste in vijf jaar.

“Ik ben zo blij dat ik eindelijk mijn nieuwe single mag aankondigen! Er zijn vijf jaren voorbij gegaan sinds mijn laatste album. Die jaren heb ik thuis doorgebracht, vechtend tegen de ziekte van Lime. Het was zowel fysiek als emotioneel de ergste periode uit mijn leven. Maar dat gevecht heb ik nu omgezet in muziek, en daar ben ik heel trots op," schrijft ze in een open brief aan haar fans.

Verdrinken

Haar nieuwe plaat zal ‘Head Above Water’ gaan heten, en was naar eigen zeggen het eerste nummer dat ze schreef vanuit haar ziekbed. “Ik was enorm bang. Ik had de dood al aanvaard en ik voelde hoe mijn lichaam het op wilde geven. Het voelde aan als verdrinken. Ik heb toen tot God gebeden dat hij mijn hoofd boven dat water zou houden.”

Nu ze zelf niet meer in direct gevaar is, wil ze haar ervaring delen met anderen. “Eerst wilde ik er niet over praten, ik wilde het achter me laten. Maar ik besef dat dat niet kan, omdat ik niet de enige ben die dit meemaakt. Ik wil andere Lime-patiënten steunen.”

Via haar website is nu informatie verkrijgbaar over het voorkomen en behandelen van de Ziekte van Lime.

Terug op tour

"Ik wil niets liever dan terug het podium op gaan en mijn fans van over de hele wereld ontmoeten. Mijn muziek heeft mij helpen genezen. Nu wil ik dat ook voor anderen doen. Bedankt dat jullie allemaal zo geduldig op me gewacht hebben en me zo veel lieve berichten hebben gestuurd. Ik hoop jullie zo snel mogelijk terug te zien!"

Avrils single 'Head Above Water' zal op 19 september uitkomen.

I wrote a letter to my fans on my website. https://t.co/R2PuqcKx0d pic.twitter.com/xbmS0WifO1 Avril Lavigne(@ AvrilLavigne) link