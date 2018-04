Avicii was grote weldoener: voor zijn dood miljoenen geschonken aan goede doelen TDS

29 april 2018

13u20 0 Muziek Avicii, echte naam Tim Berling, was een veel grotere weldoener dan allicht bij het grote publiek bekend was. De zanger schonk voor zijn dood in stilte een groot deel van zijn inkomsten weg aan verschillende goede doelen.

Dat Avicii een wereldberoemde dj was, weet intussen iedereen. Hij scoorde hits die tot in de verste hoeken werden gedraaid, en dat leverde Berling miljoenen op aan royalties. Ook aan optredens verdiende hij stevig: er zijn bedragen bekend van 205.000 euro voor enkele uren draaien. Zijn vermogen wordt op zo'n 70 miljoen euro geschat. Maar het grote geld kon Avicii niet deren.

"Toen ik veel geld begon te verdienen heb ik ontdekt dat ik het eigenlijk niet nodig heb. Als je zo een overvloed aan centen ter beschikking hebt, dan is het het meest menselijk, het meest eerlijke, en het meest voor de hand liggende, dat je het geeft aan mensen in nood. Aan zij die het nodig hebben", zei hij in 2013 nog tijdens een interview over zijn leven.

Tim Berling ging enkele jaren terug 27 dagen lang op pad met Feeding America, een netwerk van tweehonderd voedselbanken in de States. Hij bezocht verschillende plaatsen, en dat had hem duidelijk geraakt. Hij schonk na zijn bezoek immers 1 miljoen dollar, omgerekend bijna 825.000 euro, aan het goede doel.

Ook de Zweedse hulporganisatie Radiohjälpen, die zich onder andere inzetten voor slachtoffers van de aardbeving in Nepal en de oorlog in Syrië, kreeg een enorme gift van de dj. "Rust in vrede Tim Bergling. En van harte bedankt om de basis te leggen voor Radiohjälpen, met jouw steun van 1 miljoen euro", deelde Anna Hedenmo, die aan het hoofd van de organisatie staat, zopas mee op Twitter.