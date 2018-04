Avicii twee jaar geleden: "De dancewereld was niks voor mij" jv

20 april 2018

20u29

Bron: anp 0 Muziek Avicii houdt van zijn muziek, maar het hele gebeuren om zijn optredens heen vond hij maar niets. Dat vertelde de dj en producer twee jaar geleden aan The Hollywood Reporter.

De EDM-ster kondigde in april 2016 tot verrassing van velen aan helemaal te stoppen met toeren omdat hij mentaal en fysiek leed onder het intensieve clubleven. "Ik moet wel vanwege mijn gezondheid", vertelde hij over zijn beslissing, waarop hij naar eigen zeggen goede reacties kreeg. "Het lag niet aan de shows of de muziek, maar aan het gebeuren eromheen dat nooit natuurlijk aanvoelde. Ik ben meer het introverte type en het was altijd moeilijk voor me. Ik denk dat ik teveel negatieve energie aan boord heb genomen", klonk het.

Tim Bergling was toen blij dat hij de knoop had doorgehakt. "Ik voel me vrij. Ik heb mijn privéleven terug en kan me voor het eerst sinds lange tijd op mezelf richten. Het was de moeilijkste beslissing van mijn leven, maar het heeft zich al uitbetaald wat betreft mijn gezondheid. Ik ben in lange tijd niet zo gelukkig geweest."

De toekomst stond in 2016 nog helemaal open. "Ik kan niet zeggen dat ik nooit meer een show zal geven, maar ik ga denk ik nooit meer terug naar het tourleven." Sowieso was Avicii van plan gewoon door te gaan met muziek maken. Hij werkte ook aan nieuw werk, waaronder een nummer waarop Sia zou meezingen. Daarna wilde hij verder met nieuwe uitdagingen: "Of het gaat om nieuwe projecten, ik muziek schrijf voor andere artiesten of wat dan ook."