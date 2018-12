Avicii's fortuin van 22 miljoen euro gaat naar zijn ouders mvdb

19 december 2018

20u24

Bron: AD.nl 0 Muziek Het vermogen van de in april overleden dj Avicii gaat volledig naar zijn ouders. Het gaat om een bedrag van 231 miljoen Zweedse kroon (zo'n 22 miljoen euro), melden Zweedse media op basis van cijfers van de belastingdienst.

Tim Bergling, de echte naam van Avicii, was niet getrouwd en heeft geen kinderen. Omdat hij ook geen testament had opgemaakt gaat zijn geld volgens de Zweedse wet automatisch naar zijn ouders.

Voordat Avicii's ouders zijn nalatenschap konden overnemen moesten er overigens eerst nog wat openstaande rekeningen worden betaald. Naar verluidt had de dj in de Verenigde Staten nog een schuld van 96,5 miljoen kroon (9,3 miljoen euro) en in Canada 841.330 kroon (81.000 euro).

Avicii overleed op 20 april op 28-jarige leeftijd in Masqat, de hoofdstad van Oman. Hij maakte hoogstwaarschijnlijk zelf een einde aan zijn leven. De dj kampte met depressies en gezondheidsproblemen, veelal het gevolg van overmatig alcoholgebruik. Hij stopte in 2016 met toeren omdat het te zwaar voor hem werd. Het nieuws over zijn onverwachte overlijden zorgde voor een schokgolf in de muziekwereld.