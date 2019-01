Avicii met 'Wake Me Up' postuum op 1 in Teens500 MVO

11 januari 2019

18u30 0 Muziek De Zweedse dj Avicii staat met ‘Wake Me Up’ postuum op 1 in de Teens500. Dat maakte MNM-dj Tom De Cock net voor 18.00 uur bekend on air. Een hele week lang kon iedereen genieten van de Teens500: de beste hits van 2010 tot nu.

Met de Teens500 steekt MNM de blokkende studenten een muzikaal hart onder de riem. Via de MNM-app konden de luisteraars de volgorde van de allerbeste 20 van de lijst bepalen.

Avicii stond maar liefst 7 keer in de lijst. Met ‘One Kiss’ van Calvin Harris en Dua Lipa en ‘Zoutelande’, de hit van Bløf en Geike Arnaert staan twee nummers uit 2018 in de top 10. Die laatste hit was tevens een van de hoogste Belgische nummers, naast ‘The Hum’ van Dimitri Vegas & Like Mike.

De beste 20 van de Teens500

1. Wake Me Up - Avicii

2. Shape of you - Ed Sheeran

3. Something Just Like This - The Chainsmokers & Coldplay

4. Can’t Stop The Feeling - Justin Timberlake

5. Someone Like You - Adele

6. One Kiss - Calvin Harris & Dua Lipa

7. Closer - The Chainsmokers feat. Halsey

8. There’s Nothing Holdin’ Me Back - Shawn Mendes

9. Happy - Pharrell Williams

10. Zoutelande - BLØF feat. Geike Arnaert

11. The Hum - Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan

12. Despacito/Despacito (Remix) - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (& Justin Bieber)

13. Sign of the times - Harry Styles

14. Uptown Funk - Mark Ronson feat. Bruno Mars

15. Havana - Camila Cabello feat. Young Thug

16. Are You With Me - Lost Frequencies

17. What Makes You Beautiful - One Direction

18. Een Ster - Stan Van Samang

19. We Found Love - Rihanna feat. Calvin Harris

20. 7 Years - Lukas Graham