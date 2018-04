Avicii had net nieuw album klaar Lore Michiels

22 april 2018

13u01

Bron: VTM NIEUWS 8 Muziek De overleden Zweedse top-dj Tim Bergling, bekend als Avicii, had net een nieuw album klaar. Dat vertelt Neil Jacobson, de directeur van zijn platenmaatschappij, aan het tijdschrift Variety. Het is voorlopig nog onduidelijk wat er met het album zal gebeuren.

“Ik ga samenzitten en praten met de familie van Tim, als ze allemaal de kans hebben gehad om weer even te ademen”, zegt Jacobson. Hij hoopt dat hij samen met de familie kan doen wat de dj gewild zou hebben. Berglings platenbaas zegt ook dat hij twee dagen voor zijn plotse dood nog contact met hem had. “We hadden het over welke gastartiesten mee op de plaat zouden kunnen staan.”

Oman

De Zweedse dj overleed vrijdag onverwacht in een resort in Oman, waar hij met vrienden verbleef. Hoewel de dj al geregeld gezondheidsproblemen had door overmatig alcoholgebruik, kwam zijn dood heel onverwacht. De politie in Oman zegt intussen te weten waaraan Avicii gestorven is, maar geeft de informatie nog niet vrij. Ze sluiten kwaad opzet alvast uit.