Avicii ging als tiener al naar psychiater

22 oktober 2019

13u28

Avicii kampte als tiener al met psychische problemen. Op jonge leeftijd zocht de dj, die vorig jaar op 28-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte, samen met zijn ouders professionele hulp. Dat vertelt zijn vader Klas Bergling in een interview met CBS.

“Als je een kind hebt dat zich niet lekker voelt, probeer je alles om de situatie weer goed te krijgen. En je probeert te begrijpen wat er aan de hand is”, zegt Bergling. Samen met zijn zoon Tim, zoals Avicii echt heette, klopte hij aan bij een psychiater. “Ik denk dat hij 14 of 15 was. En die psychiater kalmeerde Tim een beetje.”

Toch bleef Avicii in de jaren daarna last houden van mentale problemen en angsten. Hoewel Klas wist van de worsteling van zijn zoon, kwam de zelfmoord van Avicii als een grote schok. Hij had geen idee dat Tim zich in zo’n donkere periode in zijn leven bevond. “We dachten echt dat hij aan de beterende hand was”, zegt Klas, die grote moeite had het besluit van zijn zoon te accepteren. Het woord ‘zelfmoord’ vermijdt hij dan ook het liefst als hij praat over Tim’s dood. “Door het uit te spreken, voelt het toch alsof je zelf deels verantwoordelijk bent voor zijn lot.”