Avicii geen slachtoffer van misdrijf SD

23 april 2018

18u02

Bron: ANP 0 Muziek Een tweede lijkschouwing op het lichaam van Avicii heeft opnieuw geen tekenen van een misdrijf opgeleverd. Dat heeft een woordvoerder van de politie in Oman gezegd tegen de BBC. Wat wel de oorzaak van het overlijden van de Zweedse dj is, is nog steeds niet bekend.

Avicii, de artiestennaam van Tim Bergling, werd vrijdag dood aangetroffen in een resort in Muscat. Zaterdag liet de politie al weten dat er geen aanwijzingen waren dat de dj en producer slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ook het management van Avicii liet tot dusver niets los over wat er is gebeurd in het hotel waar hij werd gevonden.

Volgens de BBC zijn de nabestaanden van de 28-jarige Avicii in Oman aangekomen om zijn lichaam op te halen en naar zijn thuisland Zweden te vervoeren.

Muziek van de vrijdag overleden Avicii wordt sinds zijn dood massaal beluisterd op Spotify. Zaterdag werden zijn hits bij elkaar meer dan 40 miljoen keer aangeklikt, blijkt uit cijfers van de Zweedse streamingdienst. In de lijst van meest beluisterde nummers wereldwijd stonden zaterdag vijf nummers van Avicii bij de bovenste tien waaronder 'Wake Me Up', 'Levels' en 'Without You'.

Vrijdag werden alleen al in de Verenigde Staten ongeveer 25.000 nummers uit Avicii's repertoire gedownload. Dat is 25 keer meer dan de aantallen op donderdag, meldde Nielsen Music.