Ava Max staat twaalf weken op 1 en breekt absoluut record

15 februari 2019

De Amerikaanse zangeres Ava Max (25) staat twaalf weken op één in de ultratop met haar nummer 'Sweet But Psycho'. Ze doet daarmee beter dan eender welke zangeres.

Ava Max staat mag zich de meest succesvolle zangeres ooit noemen in onze ultratop. De Amerikaanse staat nu al voor de 12de week op rij op de eerste positie in de Vlaamse hitlijst. Ze is nu de populairste solozangeres en komt in de top vijf van meest succesvolle artiesten van de laatste tien jaar.

Dit zijn sinds 2010 de meest succesvolle nummers in de Vlaamse hitlijst.

5. Ava Max – Sweet but psycho, 10 weken (2018)

4. Calvin Harris & Dua Lipa – One kiss, 13 weken (2018)

3. Justin Timberlake – Can’t stop the feeling, 14 weken (2016)

2. Ed Sheeran – Perfect, 14 weken (2017)

1. Ed Sheeran – Shape of you, 15 weken (2017)