Ava Max staat al 10 weken op 1 in de Vlaamse Ultratop (deze artiesten gingen haar voor) KD/MVO

01 februari 2019

13u20 0 Muziek De Amerikaanse zangeres Ava Max (25) staat al 10 weken in de top 10 van de Vlaamse Ultratop. Ze is nog maar de 10de buitenlandse artiest die dat klaarspeelt in de jaren 2010.

Vorige maand evenaarde Ava nog het succes van Lady Gaga’s monsterhit ‘Poker Face’. Maar nu doet de zangeres met Albanese roots dus beter dan de ‘A Star Is Born’-actrice. Opmerkelijk, want door veel Amerikaanse media wordt Ava omschreven als de kloon van Lady Gaga.

‘Sweet But Psycho’ van Ava Max is trouwens niet enkel de langst op 1 genoteerde single voor een Amerikaanse zangeres bij ons. Het is ook het tiende liedje uit het afgelopen decennium dat 10 weken aan een stuk op 1 staat in de Ultratop 50.

Als ze het nog 5 weken volhoudt verbreekt ze het ultieme ‘jaren 2010'-record van Ed Sheeran: 15 weken op 1 in de Vlaamse Ultraptop. Hij deed het al met zijn nummer ‘Shape Of You’.

De rest van de top 10 bestaat uit:

2011 Gotye feat. Kimbra – Somebody that I used to know, 11 weken

2014 Hozier – Take me to church, 12 weken

2015 Adele – Hello, 11 weken

2016 Lukas Graham – 7 years, 10 weken

2016 Justin Timberlake – Can’t stop the feeling, 14 weken

2017 Ed Sheeran – Shape of you, 15 weken

2017 Luis Fonsi & Daddy Yankee – Despacito, 12 weken

2017 Ed Sheeran – Perfect, 14 weken

2018 Calvin Harris & Dua Lipa – One kiss, 13 weken

2018 Ava Max – Sweet but psycho, 10 weken