Ava Max na vijftien weken niet meer op 1 in de hitlijsten

15 maart 2019

'Sweet But Psycho' van Ava Max staat niet langer op de hoogste plaats in de Ultratop. Na vijftien weken moet de Amerikaanse zangeres haar plaats afstaan, Calvin Harris en Rag 'n' Bone Man nemen de koppositie over.

Enkele weken geleden had niemand nog gehoord van Ava Max, maar haar glorietocht in de Ultratop is indrukwekkend. Vijftien weken lang stond de Amerikaanse met Albanese roots op nummer 1 in Vlaanderen en dat is de op één na strafste prestatie ooit. Ze doet daarmee even goed als Ed Sheeran met ‘Shape of You’ uit 2017. Enkel ‘Kvraaghetaan’ van Fixkes deed in 2007 beter met zestien weken.

‘Giant’, de samenwerking van Calvin Harris met Rag ’n’ Bone Man, neemt de koppositie over. Het is voor de Britse producer al de derde nummer 1 in een jaar tijd. Voor Rag ‘n’ Bone Man is het zijn tweede nummer één-hit.

Dit zijn de meest succesvolle nummers in de Vlaamse hitlijst

4. Justin Timberlake – Can’t stop the feeling, 14 weken (2016)

3. Ed Sheeran – Perfect, 14 weken (2017)

2. Ava Max – Sweet but psycho (2018), Ed Sheeran – Shape of you, 15 weken (2017)

1. Fixkes - Kvraaghetaan, 16 weken (2007)