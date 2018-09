Autopsie op lichaam Mac Miller afgerond SD

11 september 2018

11u46

Bron: ANP 0 Muziek Drie dagen na de dood van de Amerikaanse rapper Mac Miller is de autopsie op zijn lichaam afgerond. "De autopsie is voltooid. Voor het vaststellen van de doodsoorzaak wachten we de resultaten van aanvullende tests af. Het lichaam is vrijgegeven", meldt de lijkschouwer van Los Angeles aan People.

Het kan volgens de lijkschouwer nog wel enkele weken tot maanden duren voordat de resultaten van de laboratoriumtesten bekend worden gemaakt.

De rapper overleed vrijdag op 26-jarige leeftijd. Hij kreeg een hartstilstand na een vermoedelijke overdosis. Toen de hulpdiensten bij hem thuis arriveerden was hij al overleden.

Herdenking

In Pittsburgh, de geboortestad van Mac Miller, wordt vandaag een publieke herdenking gehouden voor de overleden rapper. Zijn leven wordt gevierd in het Blue Slide Park, het park dat tevens de naam is van Mac Millers debuutalbum.

"We willen graag de stad samenbrengen voor dit legendarische icoon", staat in de beschrijving van het evenement. "Mac verdient het om uitgezwaaid te worden met een avond waarop zijn leven wordt gevierd, zijn strijd wordt besproken en zijn verhalen worden herinnerd, maar vooral om zijn muziek die vreugde bracht in de levens van iedereen die ernaar luisterde."