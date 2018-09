Autopsie Dolores O'Riordan van 'The Cranberries' wijst uit: onder invloed verdronken in bad TDS

06 september 2018

13u46

Bron: ANP 0 Muziek Dolores O'Riordan, de zangeres van de Ierse rockgroep The Cranberries, is begin dit jaar overleden doordat ze in dronken toestand in een bad is verdronken. Dat is gebleken uit de autopsie, bleek donderdag bij een rechtszitting in Londen.

Volgens de BBC en de Ierse omroep RTE gaan de autoriteiten uit van een noodlottig ongeluk, en niet van zelfmoord. O'Riordan zou donderdag 47 zijn geworden. Op 15 januari werd ze dood gevonden in een hotel in Londen. Ze was daar om nieuwe nummers op te nemen.

The Cranberries hadden een paar grote hits, waaronder het nummer Zombie uit 1994, over het geweld in Noord-Ierland. Verschillende van haar nummers en albums haalden bij ons de officiële Ultratop, zoals de platen 'Ode To My Family', 'When You're Gone', 'Salvation', 'Promises' en 'Just My Imagination'.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.