Australië stuurt Elsa uit 'Frozen' naar Eurosong (en ze zingt opera)

09 februari 2019

14u18

Bron: ANP 0 Muziek Kate Miller Heidke is de dame die voor Australië naar het komende Eurovisiesongfestival in Israël mag trekken. De 37-jarige zangeres won gisterenavond de nationale voorronde met het liedje ‘Zero Gravity’. Het was voor het eerst dat Australië op die manier een inzending koos; de afgelopen vier jaar werd de act intern gekozen.

In de nationale finale deed ook de band Sheppard mee, bij ons bekend van hits als ‘Geronimo’ en ‘Coming Home’. De groep moest zaterdag vreemd genoeg genoegen nemen met de derde plaats. Kate Miller Heidke, wiens uiterlijk en kostuum veel weg heeft van koningin Elsa uit de Disneyfilm ‘Frozen’, kon met haar nummer ‘Zero Gravity’ (een vreemde combinatie van opera en alternatieve pop) wél overtuigen. In haar act zweeft ze ook enkele meters boven de grond in de langste rok ter wereld, maar het is niet duidelijk of ze die ook zal meenemen richting Israël.

Australië doet voor de vijfde keer mee aan het songfestival. Oorspronkelijk zou het land alleen in 2015 meedoen, tijdens de zestigste editie van het liedjesfestijn. De EBU gaf Australië echter toestemming om ook in de jaren daarna van de partij te zijn. Het songfestival is 'down under' razend populair.