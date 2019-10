Australië eert AC/DC's Bon Scott met afsluiting 'Highway to Hell' SDE

21 oktober 2019

12u22

Voormalig AC/DC-frontman Bon Scott, die in 1980 op 33-jarige leeftijd overleed, krijgt op 1 maart een groots eerbetoon. Zo'n tien kilometer van een van de belangrijkste snelwegen in de Australische stad Perth zal tijdelijk worden afgesloten en het decor worden van een reizend concert. Dat meldt The Guardian.

Het stuk snelweg, de Canning Highway, ligt in het zuiden van de stad en verbindt Canning Bridge met Fremantle. Deze weg legde Scott veelvuldig af in zijn jeugd en het vormde bovendien de inspiratie voor ‘Highway to Hell’, een van de bekendste nummers van de band. De Canning Highway zal acht uur lang afgesloten worden om plaats te maken voor ‘s werelds langste festivalpodium. Op tien opleggers zullen lokale en internationale bands verschillende AC/DC-nummers ten gehore brengen. Met het reizende concert wordt niet alleen Bon Scott geëerd, het is ook een hommage aan de videoclip bij hun hit ‘It's a Long Way to the Top’. In die video wordt de band al spelend op een oplegger door de straten van Melbourne gereden.

Voor organisator Pete Stone is het evenement echter groter dan AC/DC. “Er zit iets heel krachtig in het opnieuw opeisen van de snelweg, al is het maar voor een dag, en het teruggeven aan de mensen”, zegt hij. “Om het te veranderen in een straat waar je 10 km per uur mag rijden, en het meteen te verbinden met elke gemeenschap die je tegenkomt? Mensen vinden dat idee erg aantrekkelijk.”

Scott overleed op 19 februari 1980 door een acute alcoholvergiftiging. Hij werd na zijn dood vervangen door Brian Johnson.