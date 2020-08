Artiesten zetten Will Tura in de bloemetjes met cover van ‘Een gelukkige verjaardag’ BDB

01 augustus 2020

14u26 12

Op zondag 2 augustus mag Will Tura 80 verjaardagskaarsjes uitblazen. Die mijlpaal zou normaal gepaard gaan met een groot feest in zijn geboortestad Veurne, maar door de coronacrisis kon dat evenement niet doorgaan. Om de heuglijke dag toch niet zomaar voorbij te laten gaan, trokken een heleboel collega’s van Will naar de opnamestudio om er het ultieme cadeau in te blikken: een gloednieuwe versie van z’n hit ‘Een gelukkige verjaardag’. Onder meer Wendy Van Wanten, Stan Van Samang Willy Sommers, Christoff, Koen Wauters, Sam Gooris, Laura Lynn en Belle Perez werkten mee en hadden mooie woorden over voor de “keizer van het Vlaamse lied”.