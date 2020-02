Artiesten worden niet betaald voor optreden op de Super Bowl, maar gaan niet met lege handen naar huis SDE

04 februari 2020

21u32

Bron: CNBC 0 Muziek Dit weekend gaven Jennifer Lopez (50) en Shakira (43) het beste van zichzelf tijdens de ‘halftime show' van de Super Bowl. Elk jaar vechten de grootste namen in de showbusiness om er te mogen optreden, maar dat doen ze niet voor het mooie prijskaartje dat eraan vast hangt. In tegendeel, want de artiesten worden nooit betaald. Dat schrijft CNBC.

Voor een normale show loopt het prijskaartje van Jennifer Lopez en Shakira gemakkelijk in de miljoenen, maar voor de Super Bowl zegden beide sterren toe om gratis te komen optreden. De NFL betaalt namelijk nooit de loon van artiesten uit, al voorzien ze wel een budget voor uitgaven die met de show te maken hebben: opbouw van het podium, vuurwerk en reiskosten. “De artiesten zijn bereid om gratis op te treden en zelfs om zelf te investeren in de productiekosten door middel van hun platenmaatschappij of concertpromotoren. Waarom? De ongelofelijke publiciteit”, zegt Marc Ganis, president van Sportscorp, aan Forbes. “Zelfs de grootste namen moeten zichzelf continu blijven promoten. En de halftime show van de Super Bowl is het grootste promomiddel voor een muzikant op deze planeet.”

Voordelen

De gevolgen van zo'n optreden zijn dan ook indrukwekkend. Eén uur na zijn optreden in 2018 werd de muziek van Justin Timberlake al 213 procent vaker geluisterd op Spotify, en dezelfde dag nog gingen de nummers die hij had gezongen 534 procent vaker over de toonbank. En zijn album ‘Man of The Woods’ kwam een week later op de eerste plaats binnen in de Billboard 200.

Lady Gaga had in 2017 niets te promoten, maar ook haar muziekverkoop steeg met meer dan 1.000 procent. Maroon 5, die vorig jaar optraden, konden tijdens hun daaropvolgende tournee meer verdienen dan daarvoor. Per optreden verdienden ze gemiddeld 200.000 dollar (181.104 euro) meer. Ook Katy Perry voelde een stijgende populariteit na haar optreden in 2015. Haar manager liet weten dat het aantal aanbiedingen verdubbelde.

Benieuwd wat de gevolgen voor Jennifer Lopez en Shakira zullen zijn.