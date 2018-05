Artiesten ontevreden met strenger beleid van Spotify: Kendrick Lamar dreigt ermee zijn nummers te verwijderen IVI

25 mei 2018

21u46

Bron: ANP 0 Muziek Een paar weken geleden nog kondigde Spotify een strenger beleid aan tegen muzikanten die zich misdragen, maar de streamingdienst gaat die strategie nu toch herbekijken. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg. Een dreigende boycot van enkele artiesten, aangevoerd door de bekende artiest Kendrick Lamar, zorgt voor de ommezwaai van het Zweedse bedrijf.

Spotify liet een aantal weken geleden weten dat het nummers van R. Kelly zal weren uit de afspeellijsten die het concern zelf samenstelt. Reden daarvoor was het seksschandaal waarin hij is verwikkeld. De rapper wordt ervan beschuldigd vrouwen en jonge meisjes te hebben misbruikt. Ook rapper XXXTentacion werd uit de lijsten geschrapt, nadat hij was beschuldigd van huiselijk geweld.

Kendrick Lamar liet het er niet bij zitten. Hij draagt XXXTentacion een warm hart toe en is het niet eens met de restrictie van Spotify. De rapper zou Spotify-baas Daniel Ek zelf hebben gebeld en ermee gedreigd hebben al zijn materiaal te verwijderen als de maatregel zou worden gehandhaafd.

Omdat inmiddels ook medewerkers van Spotify zelf vraagtekens hebben gezet bij de nieuwe regels, gaat het beursgenoteerde concern die herzien. Het is nog onduidelijk of en hoe de maatregel gaat sneuvelen. Voorlopig blijven de rappers wel op Spotify, maar nog niet in de playlists die de dienst zelf samenstelt.