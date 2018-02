Artiesten met witte roos op loper Brit Awards DBJ

21 februari 2018

20u01

Bron: ANP 4 Muziek Een groot deel van de Britse popartiesten hebben zich woensdagavond bij de O2 Arena in Londen verzameld voor de Brit Awards. Op de rode loper verschenen ze, zoals eerder al aangekondigd, één voor één met een witte roos in de hand of op hun kleding.

Met de roos willen de sterren hun steun betuigen aan de Time'sUp-beweging. Tijdens de uitreiking van de Grammy Awards, eind januari in New York, droeg een aantal artiesten ook een witte roos om de beweging te steunen die strijdt tegen ongelijkheid en voor de rechten van vrouwen.

Toch was niet iedereen op de hoogte van de 'dresscode'. "Het enige wat ik niet leuk vind is dat er niet meer mannen een witte roos dragen", zei zangeres Paloma Faith op de rode loper tegen BBC. Ze speldde daarom zelf een roos op de kleding van een lid van rockgroep Royal Blood. "Ik vind dat dat belangrijk is. Meer mannen zouden deze beweging moeten ondersteunen."

Geruchten

Op de loper waren de meeste ogen gericht op Ed Sheeran en Dua Lipa. Ed werd gezien met een ring aan zijn vinger, wat de geruchten over een mogelijke trouwerij versterkte. Al langer wordt gefluisterd dat de zanger al in het huwelijksbootje zou zijn gestapt met zijn verloofde Cherry.

Dua Lipa verscheen op de loper in een grote roze prinsessenjurk. De zangeres is woensdagavond de grootste kanshebber met vijf nominaties, waaronder die voor beste Britse vrouwelijke soloartiest. Ed Sheeran heeft vier nominaties, rapper J Hus en Rag'n'Bone Man zijn beiden drie keer genomineerd.