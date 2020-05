Artiesten ‘Liefde voor Muziek’ scoren in Ultratop SDE

22 mei 2020

20u06 0 Muziek De afgelopen editie van ‘ De afgelopen editie van ‘ Liefde voor Muziek ’ heeft weer enkele muzikale pareltjes opgeleverd. Dat vertaalt zich ook in de hitlijsten, waar de deelnemende muzikanten erg populair blijken.

Bovenaan de Ultratop 200 vinden we het verzamelalbum ‘Liefde voor Muziek 2020'. Het live-album, met daarop de beste covers van alle deelnemende artiesten, gaat daarmee de voorbije edities - van 2016 tot 2019 - achterna. Het debuutalbum van The Starlings, ‘Don’t Look Back’, staat in diezelfde hitlijst op de tweede plaats. Het nieuwe album van Regi, ‘Vergeet de tijd’, vervolledigt de top drie.

En Regi scoort ook in de Ultratop 50. Z'n ‘Kom wat dichterbij’, een samenwerking met Jake Reese en OT, staat al drie weken bovenaan de lijst. Ook The Starlings zijn in die lijst terug te vinden met hun ‘Little Submarine', op plaats 11. Op plaats 36 staat opnieuw Regi met zijn versie van ‘Zo ver weg’.

