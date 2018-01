Artiesten klagen Spotify aan en eisen 125.000 euro per liedje MVO

Tom Petty is al overleden, toch wordt Spotify ook in zijn naam aangeklaagd. Het bedrijf dat de auteursrechten regelt voor nummers van onder meer The Doors, Neil Young, Tom Petty en Rage Against The Machine klaagt, namens de componisten en nabestaanden van de overleden artiesten, Spotify aan.

Volgens Wixen Music Publishing biedt de streamingdienst zo'n tienduizend nummers aan waarvoor het geen toestemming heeft en geen compensatie voor auteursrechten biedt. Het bedrijf heeft Spotify voor de rechter gedaagd en eist een vergoeding van 125.000 euro per liedje. In totaal komt dat uit op 1,3 miljard euro.

Spotify moet auteursrechten betalen aan een individu of een groep zoals een uitgever om een liedje te mogen aanbieden. Het Zweedse bedrijf is eerder ook aangeklaagd voor schendingen van het auteursrecht. In 2016 trof het bedrijf een schikking van 25 miljoen euro met een andere muziekuitgever.