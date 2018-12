Arthur verloor zijn vader: “Ik kwam vorig jaar te weten dat hij zelf uit het leven stapte” SD

22 december 2018

15u48

Bron: VRT 6

Arthur verloor op 4-jarige leeftijd zijn papa. Vorig jaar kwam hij te weten dat zijn vader uit het leven stapte. Daarom organiseerde hij een fuif ten voordele van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding in het kader van Music For Life. “Het is jammer dat ik hem niet echt goed heb gekend,” vertelt Arthur. “Hij was zelf veel met muziek bezig en ik ook.” Ook Eva kreeg het even moeilijk, want de actie ligt Arthur natuurlijk erg nauw aan het hart. Hij wil vooral tonen hoe moeilijk het is om als nabestaande achter te blijven na een zelfdoding. Hij roept iedereen met negatieve gedachten op om open te zijn en hulp te zoeken. De opbrengst van de fuif heeft Arthur nog niet geteld, maar hij is er gerust in: “Ik ben ervan overtuigd dat de opbrengst goed gaat zijn.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.