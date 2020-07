Arno rockt als vanouds op Zomerbar in Werchter: “Ik krijg hier een mentale erectie van” Isabelle Deridder

21 juli 2020

18u54 0 Muziek De Zomerbar, het alternatief voor Rock Werchter, opende vanmiddag opnieuw haar deuren. Nadat eerder al artiesten zoals Selah Sue, Niels Destadsbader en IBE de revue passeerden, was het vandaag de beurt aan Arno. Wij pikten het eerste van zijn twee concerten mee en zagen een 71-jarige artiest die er vooral heel veel goesting in had. “Ik krijg hier een mentale erectie van. Merci godverdomme, merci!”



Arno kwam, zag en had twee nummers opwarmtijd nodig - de stem op dreef laten komen, weet u wel - om te overwinnen. De geboren Oostendenaar vocht de voorbije maanden tegen pancreaskanker, maar op het podium van de Zomerbar was daar - buiten z’n nieuwe kapsel en het feit dat hij zo’n twintig kilo minder meezeult - amper iets van te merken. Arno stond er, en dat mocht iedereen zien en horen tijdens z’n show.

Die was trouwens ook doorspekt met de nodige humor. Zo liet de artiest weten dat hij z’n aankondigingen vandaag in de drie landstalen zou doen, ter ere van de nationale feestdag. Leek dat aanvankelijk nog serieus van opzet, dan bleek al snel dat de zanger vooral de lach opzocht. Dat werd een eerste keer duidelijk toen Hintjens z’n innerlijke Tante Kaat bovenhaalde en z’n remedie tegen een verbrand velletje deelde met het publiek. Volgens de zanger zou een combinatie van meeuwenvet en duivenstront het beste werken. Meer zelfs: dat goedje zou ook de haargroei stimuleren. Kan best zijn, al zijn we toch niet geneigd om dat uit te testen. Het hardst werd er weliswaar gelachen toen Hintjens z’n aankondigend babbeltje deed voor ‘Lady Alcohol’. “Spijtig dat ik gestopt ben met drinken. Heel wat bistro’s zijn hierdoor failliet.”

Al werd er niet alleen gegierd natuurlijk. Arno is in de eerste plaats een rockbeest pur sang, en dat liet zich ook voelen in de nummerkeuze. Zo konden onder andere ‘Living on my instinct’, ‘Putain Putain’ en ‘Oh La La La’ niet ontbreken. Arno genoot, en dat mocht z’n publiek ook gerust weten. “Ik krijg een mentale erectie nu”, klonk het bij aanvang van laatstgenoemde song. “Merci godverdomme, merci.”

Hoewel het de bedoeling was dat het optreden na een uurtje gedaan zou zijn, hadden Hintjens en zijn band daar duidelijk geen zin in. Er volgde nog een bisronde, waarbij onder andere ‘Je veux nager’ luidkeels werd meegezongen door het aanwezige publiek. Als wij hier al iets uit geleerd hebben, dan is het wel dat Arno - alle godverdommes nog aan toe - weet hoe hij een show moet neerzetten. Meer van dat!

De Zomerbar van Rock werchter is nog tot en met 25 juli geopend. Tickets voor de concerten zijn verkrijgbaar via ticketmaster.be & proximusgoformusic.be.

