Arno rockt (69) nog steeds, bewijst hij in 'Van Gils en Gasten'

06 februari 2018

Rocker Arno is zijn veren nog niet kwijt. In 'Van Gils en Gasten' bewijst hij dat met een spetterend concert van zijn band Tjens Matic. Hij zong het nummer 'Middlefinger' met de bedrevenheid van een rasechte rockster. Hij wil zijn oude nummer weer terugbrengen, voor zichzelf, maar ook omdat hij naar eigen zeggen vind dat "er meer rock ’n roll in een coiffeuse salon is dan bij rock ’n roll".