Arno maakt podiumcomeback na gevecht tegen kanker Jelle Brans

05 juli 2020

22u20 40 Muziek “Goeienavond, ik ben blij dat iedereen betaald heeft”: met die gevleugelde woorden maakte een kale en 20 kilo lichtere Arno Hintjens (71) gisteren zijn opvallende podiumcomeback in Werchter, die we vandaag te zien kregen op tv. De rockzanger trad voor het eerst weer op nadat hij vorig jaar de diagnose van pancreaskanker kreeg.

Arno onderging drie keer chemotherapie en na de derde sessie, op 20 januari 2020, speelde hij nog de pannen van het dak in de Ancienne Belgique in Brussel. Op 11 februari stond hij de laatste keer op het podium, want enkele dagen later moest hij onder het mes. De zanger was enkele weken buiten strijd, maar intussen lijkt hij voldoende hersteld. Arno sloot gisterenavond Rock Werchter for LIVE2020 af. De zomerbar van Werchter blijft nog tot eind juli open.

