Arno krijgt Lifetime Achievement Award op de MIA's

08 november 2019

06u43 0 Muziek Arno krijgt op donderdag 6 februari een Lifetime Achievement Award op de dertiende editie van de Music Industry Awards. Deze onderscheiding neemt hij tijdens de liveshow in ontvangst voor zijn fenomenale muzikale carrière.

Het was al een rijk gevuld jaar voor Arno: zijn zeventigste verjaardag, de mooie verjaardagsconcerten, een goed ontvangen nieuw album... En nu is er ook nog de MIA Lifetime Achievement Award. Arno is enorm vereerd. Zijn korte maar krachtige reactie: “Ohlalala, Mia. Dankjewel voor jouw MIA!”

Arno Hintjens is een van de weinigen uit de Belgische muziekgeschiedenis die zich kan meten met Jacques Brel, Serge Gainsbourg of Charles Aznavour. In Frankrijk mag hij zich zelfs laten aanspreken als ‘ridder Arno’ - en ondertussen ook als ereburger in zijn huidige thuisstad Brussel.

In de loop der jaren kende Arno vele gezichten: Tjens Couter, Tjens Matic, TC Matic, Charles et les Lulus, Charles and the White Trash European Blues Connection… Elk project liet onuitwisbare sporen na. Enkele klassiekers die op zijn naam staan: ‘Vive ma liberté’, ‘Putain putain’, ‘Les yeux de ma mère’, ‘Oh la la la’ en het recente ‘Oostende bonsoir’.