Armin van Buuren werkt aan nieuw album

26 juni 2018

15u34

Armin van Buuren komt binnen niet al te lange tijd met nieuwe muziek. De Nederlandse dj verklapte dat hij momenteel 'stiekem' werkt aan een nieuw album.

"Ik heb zoveel liggen, maar het moet allemaal tegengehouden worden omdat mijn andere platen nog zo goed gaan", vertelde dj dinsdag op de Nederlandse radio. "Ik mag het nog niet heel hardop zeggen, maar ik ben stiekem alweer met een nieuw album bezig."

De dj draait over de hele wereld en heeft twee kinderen, maar houdt tijd over om aan nieuwe tracks te werken. "Het is heel gek, maar sinds ik twee kinderen heb, ben ik nog nooit zo productief geweest." Onlangs bracht hij zijn nieuwste track 'Blah Blah Blah' uit, dat heel anders is dan zijn eerdere werk. "Een plaat als 'Blah Blah Blah' had ik misschien een jaar of vijf geleden niet gedurfd. Maar nu heb ik zoiets van: het is iets lolligs, het is een leuk gek ding." Het idee van het nummer kreeg hij door zijn dochter. "Zij kwam thuis met allemaal schunnige woorden die ze geleerd had op het schoolplein, verwerkt in een liedje. Toen dacht ik: daar moet ik wat mee doen." Wanneer de nieuwe plaat verschijnt, is niet bekend.