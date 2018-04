Armin van Buuren lanceert zomerse track met perfecte timing: "Past goed bij dit mooie weer" MVO

20 april 2018

08u32 0 Muziek Armin van Buuren breidt zijn oeuvre vrijdag uit met zijn zomers klinkende nieuwe single 'Therapy'. "Dat komt toevallig samen met het mooie weer, maar de release was maanden geleden al gepland. Soms moet je een beetje geluk hebben", laat de dj weten vanuit Australië.

Therapy is volgens Armin "een zomerse track voor de festivals en de aankomende vrolijkere tijden". Hij dook ervoor de studio in met de nog relatief onbekende Britse songwriter James Newman, de broer van John Newman, die al hits scoorde met Calvin Harris en Rudimental. De twee kwamen elkaar tegen op één van de writerscamps waar Armin aan meedeed.

"Dat was vorig jaar mei", vertelt Armin. "We hebben toen samen twee tracks gemaakt. Daar zat Therapy overigens niet tussen, die stuurde hij later op. We hadden een onwijze klik en hebben contact gehouden."

Grammy

James schreef eerder al hits voor artiesten als Little Mix, Rudimental, Olly Murs en Jess Glynne. Ook de Amerikaanse producer Busbee, die al tientallen bekende artiesten in zijn studio had, werkte aan de track mee. "Dat heb ik mede te danken aan mijn Grammy-nominatie", aldus Armin.

Op termijn wil Armin ook weer een nieuw album uitbrengen. "Dat is wel in lijn der verwachting maar wanneer weet ik nog niet", zegt de dj. "Ik heb nog veel muziek liggen. Ik ben de laatste tijd echt onwijs productief geweest. Maar voorlopig komen er alleen nog singlereleases."