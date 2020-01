Armin van Buuren en Davina Michelle reageren op burn-out Marco Borsato: “Bizar dat iemand met zo’n statuut nog in zo'n positie komt” SDE

Bron: ANP 0 Muziek Armin van Buuren en Davina Michelle hebben de Top 40 Award die ze vrijdagavond kregen voor hun hit ‘Hoe het danst’ opgedragen aan Marco Borsato. De zanger zit met een burn-out thuis en is voorlopig uit de running, zo werd donderdag bekendgemaakt.

Armin is behoorlijk geschrokken van het nieuws, zo zei de dj in gesprek met het ANP. "Met name omdat ik het idee had dat het juist heel goed met hem ging. In mei en juni heeft hij natuurlijk een fantastische reeks concerten gehad in De Kuip waar ik vijf keer bij mocht zijn. Ik heb hem toen en nadat we samen ‘Hoe het danst’ hadden opgenomen ook heel persoonlijk leren kennen. Dat was heel bijzonder."



Volgens Armin is Marco een gevoelsmens maar liet hij niet blijken dat het slecht met hem ging. "Helemaal niet zelfs. Ik had juist het idee dat hij een beetje achterover zat, al 30 jaar in het vak en zoveel bereikt. Ik vind het bizar dat iemand met zo'n statuut na 30 jaar nog in zo'n positie komt. Maar ja, het laat ook maar weer zien: het kan iedereen gebeuren. Je moet gewoon heel erg op jezelf passen."



Benen op de bank

Armin en Davina hebben Marco beiden beterschapswensen gestuurd. "Maar hij heeft het nog niet gelezen. Dat is een goed teken", lachte Armin. "Ik hoop gewoon dat hij er snel weer bovenop komt. Want het is echt wel heel heftig hoor als je een burn-out hebt.” Davina voegt daaraan toe: "Ik hoop dat hij lekker thuis met z'n benen op de bank ligt. Ik wens hem heel veel rust en beterschap toe. Dat is eigenlijk het enige wat je hem kan wensen denk ik."