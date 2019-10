Arid houdt eenmalige reünie in de AB: “Dat we nooit doorgebroken zijn, heeft op ons gewogen” TK

De reünie van Arid is een feit: in 2012 gaf de Gentse Rockband hun laatste concert, maar volgende maand komen ze voor één keer opnieuw samen in de AB in Brussel om de 20ste verjaardag van hun legendarische debuutplaat ‘Little Things Of Venom’ te vieren. Frontman Jasper Steverlinck vertelde in ‘Vandaag’ over hun plotse internationale succes, het einde van de band en de gemiste doorbraak.