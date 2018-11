Ariana Grande rekent af met ex in nieuw nummer ‘Thank U, Next’ SD

04 november 2018

11u52

Bron: Variety 0 Muziek Ariana Grande (25) heeft een nummer uitgebracht over haar verbroken relatie met cabaretier Pete Davidson en over haar ex-vriend Mac Miller die eerder dit jaar zelfmoord pleegde. Het nummer heet ‘Thank U, Next’.

Grande dropte het nummer een half uur voor de uitzending van de sketchshow Saturday Night Live (SNL) op zaterdagavond. En daar had ze een goede reden voor: Davidson is komiek bij het programma en maakte eerder al een grapje over hun relatiebreuk, wat niet in goede aarde viel bij de zangeres.

In ‘Thank U, Next’ gaat de zangeres in op haar vier voorgaande relaties, naast Davidson en Miller bespreekt ze ook rapper Big Sean en Ricky Alvarez. In tegenstelling tot wat werd verwacht, haalt ze niet hard uit naar Davidson of haar andere exen, maar bedankt ze hen voor wat ze haar hebben geleerd. “De ene heeft me iets bijgebracht over liefde, de andere over geduld. Nog een andere over pijn”, gaat het liedje. “Ik heb liefgehad en ik heb verloren, zo zou je kunnen zeggen. Maar dat is niet hoe ik het zie. Kijk naar wat je me hebt geleerd. Daarom zeg ik: ‘Bedankt, op naar de volgende’.”

Carrière

Davidson besprak de relatie met Grande ook tijdens de bewuste uitzending van SNL, anderhalf uur nadat het nummer uitkwam. “Ik weet dat sommigen onder jullie nieuwsgierig zijn naar de breuk, maar eerlijk: niemand heeft er zaken mee. Soms werkt het gewoon niet, en dat is oké. Ze is een geweldige, sterke persoon en ik wens haar oprecht al het geluk van de wereld toe. Ga nu maar gewoon stemmen dinsdag, oké?”

Grande en Davidson maakten vier weken nadat ze een relatie kregen in juni bekend te gaan trouwen. Op 7 september overleed de ex van Grande Mac Miller, met wie ze vier jaar lang een relatie had. Kort daarna verbrak ze de verloving met Davidson.

Grande richt zich nu voluit op haar carrière en bracht twee maanden geleden haar vierde album ‘Sweetener’ uit. Vorige week kondigde ze ook een tournee aan. Het gaat om 42 shows in Noord-Amerika tussen maart en juni 2019. Naar verwachting komen daarna Europa, Azië en Oceanië aan de beurt.