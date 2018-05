Ariana Grande opent Billboard Music Awards SD

02 mei 2018

17u42

Bron: ANP 0 Muziek Ariana Grande (24) opent de Billboard Music Awards. Dit kondigt NBC vandaag aan. Haar optreden in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas staat in het teken van haar nieuwe album 'Sweetener' dat ze deze zomer uitbrengt.

De Billboard Music Awards worden op 20 mei uitgereikt tijdens een show in Las Vegas. Na Ariana Grande zijn er optredens van BTS, Camila Cabello, Dua Lipa en Shawn Mendes. De presentatie van de awardshow is in handen van Kelly Clarkson.

Kendrick Lamar heeft de meeste nominaties voor een Billboard Music Award in de wacht gesleept. De hiphopper maakt in acht categorieën kans op een prijs. Ook Drake en Ed Sheeran hebben veel kans op een Billboard Music Award. Beiden zijn zes keer genomineerd. Taylor Swift is met vier nominaties de grootste kanshebber onder de vrouwen.

.@arianagrande reveals her new album title #ArianaOnFallon pic.twitter.com/W2uHiCmPW4 Fallon Tonight(@ FallonTonight) link