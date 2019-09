Ariana Grande, Miley Cyrus en Lana Del Rey zingen de soundtrack van nieuwe ‘Charlie’s Angels’-film KDL

10 september 2019

14u16

Bron: ANP 0 Muziek Op de nieuwe ‘Charlie’s Angels’-film is het nog wachten tot 27 november in ons land, maar vanaf aanstaande vrijdag kunnen we wel al genieten van de soundtrack van de film. Die werd ingezongen door, waarschijnlijk niet zo toevallig, drie zangeressen: Ariana Grande (26), Miley Cyrus (26) en Lana Del Rey (34).

Voor Miley en Ariana is het al de tweede maal dat ze samen in de studio stonden. In 2015 sloegen ze ook al de handen in elkaar voor een cover van het nummer ‘Don’t dream it’s over’ van Crowded House.

In de nieuwe Charlie’s Angels-film zijn de hoofdrollen weggelegd voor Kristen Stewart, Naomi Scott en Ella Balinska. Andere rollen zijn er voor Patrick Stewart, Sam Claflin en Djimon Hounsou. In Amerika is de film al vanaf half november te zien, in België is het wachten tot 27 november.

Don’t Call Me Angel 👼🏼 Sep 13 @CharliesAngels @ArianaGrande @LanaDelRey



Pre-save: https://t.co/Ik5lBoLGwi pic.twitter.com/28kradv5Cu Miley Ray Cyrus(@ MileyCyrus) link