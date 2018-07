Ariana Grande kreeg Gaultiers toestemming voor 'schaamteloze kopie' SD

19 juli 2018

20u36

Bron: ANP 4 Muziek Ariana Grande (25) heeft geen auteursrechten van Jean Paul Gaultier geschonden met de clip bij haar single 'God Is A Woman'. Ze heeft zijn toestemming gekregen om het campagnebeeld uit 1993 te kopiëren in de clip.

Ariana is in de video te zien in een zogenaamde naked body suit, net zoals model Ève Salvail op de foto uit 1993. Ook wordt ze, net als Ève, omringd door drie mannen. Critici noemden de clip een schaamteloze kopie en plagiaat, maar volgens het management van Ariana Grande heeft de zangeres toestemming gekregen om het concept te gebruiken en is alles volgens het boekje gegaan. De clip is juist bedoeld als hommage aan de modeontwerper, meldt TMZ.

'God Is A Woman' is de tweede uitgebrachte single van haar nieuwe album Sweetener. De eerste was 'No Tears Left To Cry', uitgebracht in april en inmiddels een van de grootste hits van de popster. Het album Sweetener komt volgende maand uit.