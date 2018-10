Ariana Grande krabbelt recht na relatiebreuk: “Ik wil snel op tournee” SD

23 oktober 2018

08u27

Bron: ANP 0 Muziek Ariana Grande wil toch snel van start gaan met haar ‘Sweetener’ tour. Dat liet de zangeres weten op Twitter, nadat een fan haar had gevraagd naar de plannen.

De 25-jarige keerde maandag na een week afwezigheid terug op Twitter. Ze had niets meer gepost sinds bekend was geworden dat haar relatie met Pete Davidson op de klippen was gelopen. Eerder leken de plannen voor een nieuwe tournee in de koelkast te staan na de dood van de ex van de zangeres, Mac Miller.

Eind september schreef Ariana op Twitter dat het idee lang van huis weg te zijn haar bang maakte. Ze bevestigde eerder dat ze een angststoornis heeft overgehouden aan de aanslag bij haar concert in Manchester in 2017.

Een fan vroeg haar maandag na haar terugkeer op Twitter of er al iets duidelijk is over de ‘Sweetener’ tour. “Als dat niet zo is, niet stressen. We willen dat je er klaar voor bent om op tournee te gaan”, schreef de vrouw daarbij. Ariana antwoordde: “Ik ben er klaar voor. Mijn hart heeft dit nodig. We zijn nog een paar zaken aan het afronden maar ik probeer zo snel mogelijk de data met jullie te delen.”

