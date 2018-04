Ariana Grande hint op comeback met tweet KDL

18 april 2018

11u12

Bron: ANP 2 Muziek Ariana Grande (24) heeft na vier maanden Twitter-stilte weer van zich laten horen op het sociale mediaplatform. De artieste heeft de tweet "No tears left to cry" gevolgd door de datum 20 april de wereld ingestuurd waarmee ze hint dat ze een nieuwe single gaat uitbrengen.

Ariana Grande heeft sinds de terroristische aanslag tijdens haar concert in Manchester vorig jaar geen nieuwe muziek meer uitgebracht. Tijdens die aanslag kwamen 22 mensen om het leven. Het benefietconcert One Love Manchester dat ze twee weken later gaf, was een van haar laatste optredens.

De zangeres zou de aanslag als inspiratie hebben gebruikt voor haar nieuwe album. Onder anderen Pharrell Williams en producent Max Martin hebben aan de nieuwe plaat meegewerkt.

ʎɹɔ oʇ ʇɟǝl sɹɐǝʇ ou 4.20 Ariana Grande(@ ArianaGrande) link