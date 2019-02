Ariana Grande haalt uit naar producer van de Grammy's SD

08 februari 2019

07u38

Bron: Variety 0 Muziek Ariana Grande (25) heeft op Twitter fel uitgehaald naar Ken Ehrlich, de producer van de Grammy’s. Die beweerde dat de zangeres niet zal optreden op de awardshow omdat ‘het te laat voor haar is om nog iets in elkaar te zetten’, maar dat ontkracht Grande nu.

“Ik heb mijn mond gehouden, maar nu lieg je over me”, twitterde de zangeres. “Ik kan in één nacht een optreden in elkaar zetten en dat weet je, Ken. Maar wanneer mijn creativiteit en zelfexpressie door jou beknot werden, besloot ik om niet aanwezig te zijn. Ik hoop dat de show exact is wat je wilt dat het is en meer.” Ze vervolgt: “Ik heb je drie nummers aangeboden. Het draait om samenwerken. Om je gesteund voelen. Het gaat om kunst en eerlijkheid. Niet om politiek. Niet om elkaar gunsten verlenen en spelletjes spelen. Het is een spelletje, jongens. En het spijt me, maar draait muziek voor mij niet om.” Ehrlich weigerde om te reageren, meldt Variety.

Grande reageerde met haar tweets op een artikel van persbureau Associated Press dat donderdag verscheen. Daarin zei Ehrlich: “We kwamen eindelijk op een punt waarop het ernaar uitzag dat het misschien zou werken, maar ze had het gevoel dat het te laat was om nog iets in elkaar te steken. Het is jammer. Ze is een geweldige artieste. En ik had het geweldig gevonden om haar dit jaar in de show te hebben.”

De zangeres is genomineerd voor twee Grammy Awards, maar zal dus niet aanwezig zijn op de festiviteiten.