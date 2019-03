Ariana Grande geeft 90% van de royalty’s op ‘7 Rings’ weg aan twee (dode) mensen SD

20 maart 2019

19u49

Bron: Metro.co.uk 0 Muziek Zangeres Ariana Grande (25) zal niet veel geld overhouden aan haar hitsingle ‘7 Rings’. 90 % van de royalty’s gaat namelijk naar componisten Richard Rodgers en Oscar Hammerstein, die beiden al jaren overleden zijn. De overige 10 % moet ze nog met zeven andere mensen delen.

‘7 Rings’ van Ariana Grande, een van de singles van haar laatste album ‘Thank U, Next’, doet het meer dan behoorlijk: al zes weken staat het nummer op de eerste plaats in de Billboard Hot 100 en wereldwijd werd het al meer dan een miljard keer gestreamd. Maar veel zal Grande daar niet aan verdienen. Aangezien ze het nummer baseerde op de klassieker ‘My Favourite Things' uit de musical ‘The Sound Of Music’, stemde ze ermee in om 90 % van de royalty’s af te staan aan Richard Rodgers en Oscar Hammerstein, de originele componisten van het nummer. Dat de twee al jaren dood zijn, vormt geen bezwaar. Het geld wordt gewoon doorgestort naar Concord, dat de rechten op het werk van het componistenduo bezit. Ook van de resterende 10 % zal de zangeres niet ten volle kunnen genieten, want die moet ze delen met maar liefst zeven andere mensen.

Op 30 augustus 2019 speelt Grande in het Sportpaleis van Antwerpen. Tickets zijn verkrijgbaar via TeleTicketService.