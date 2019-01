Ariana Grande dropt nieuwe plaat: “Wie zegt dat geld niet gelukkig maakt heeft er niet genoeg” MVO

18 januari 2019

14u22 0 Muziek Ariana Grande liet vannacht haar nieuwste single ‘7 Rings’ los, waarin ze vertelt over die keer dat ze ietwat tipsy naar juwelenmerk Tiffany’s ging en diamanten ringen kocht voor zichzelf en zes van haar vriendinnen.

De boodschap is duidelijk: “Ik zie het, ik vind het mooi, ik wil het, ik krijg het”. In het nummer, dat begint met een sample van het ‘The Sound Of Music’-liedje ‘Favorite Things’, zingt Grande over geld, rijkdom en schoenen. “Geluk heeft dezelfde prijs als rode zolen”, klinkt het, waarmee ze verwijst naar Louboutins. Of ook: “Vind je mijn haar mooi? Ach bedankt, ik heb het net gekocht.”

“Wie zegt dat geld niet gelukkig maakt, had er vast niet genoeg om al zijn problemen op te lossen”, gaat ze verder. Ook in de clip toont ze de geneugten van het jetset-leven. ‘7 Rings’ is de nieuwste single van haar plaat ‘Sweetner’. Eerder releaste ze al nummers als ‘God Is A Woman’ en ‘Imagine’. Ze scoorde onlangs nog een grote hit met het break-up-anthem ‘Thank U Next’.