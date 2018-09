Ariana Grande brengt eerbetoon aan overleden ex Mac Miller SD

16 september 2018

12u41

Bron: ANP 0 Muziek Ariana Grande houdt de herinnering aan haar ex Mac Miller levend door zijn muziek te luisteren. De 25-jarige zangeres liet op haar Instagram Stories weten dat ze een aantal nummers van Macs nieuwe album 'Swimming' op had staan.

Ariana voegde engelen, wolken en hartjes emoticons toe aan de post. Het is de derde keer dat de zangeres een eerbetoon brengt aan haar ex die ruim een week geleden dood werd aangetroffen in zijn woning. Hij had vermoedelijk een overdosis genomen. De rapper ging al langer gebukt onder drugsverslavingen.

Een dag geleden reageerde Grande voor het eerst inhoudelijk op de dood van Miller. "Ik was dol op je vanaf de dag dat ik je ontmoette toen ik 19 was en ik zal altijd dol op je blijven. Ik kan niet geloven dat je er niet meer bent. Ik kan er niet bij met mijn hoofd. We hebben het hier over gehad. Zo vaak. Ik ben zo boos. Ik ben zo verdrietig dat ik niet weet wat ik moet doen. Je was mijn beste vriend. Voor heel lang. Boven wat dan ook. Het spijt me zo dat ik je pijn niet kon verhelpen of wegnemen. Ik wilde het echt. De aardigste, liefste ziel met demonen die hij nooit verdiende. Ik hoop dat het nu goed met je gaat. Rust", schreef ze bij een filmpje van de rapper.

Ariana en Mac waren 2 jaar samen. Afgelopen mei maakten ze bekend uit elkaar te gaan. Grande kreeg een paar weken daarna een relatie met komiek Pete Davidson, met wie ze inmiddels is verloofd.