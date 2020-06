Ariana Grande breekt record met vierde single op één LOV

04 juni 2020

08u00

Bron: ANP 0 Muziek Het is Ariana Grande (26) opnieuw gelukt om met een nieuwe single meteen de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 te veroveren. Deze week voert de zangeres, samen met Lady Gaga, de lijst aan met hun nieuwe track ‘Rain On Me’ . Grande pakte zo in totaal al vier keer direct de koppositie in de lijst met een gloednieuw nummer, een record.

Haar eerste nummer dat direct op de eerste plaats debuteerde was‘Thank U Next’ uit 2018. Later kwamen ook ‘7 Rings’ in 2019 en ‘Stuck With U’ - een samenwerking met Justin Bieber eind mei - meteen nieuw binnen op nummer één op de Billboard Hot 100.

Ariana deelde haar record eerst nog met Mariah Carey, Justin Bieber en Drake. Zij wisten drie keer eerder meteen een nummer 1-hit te scoren met een nieuw nummer.

Voor Lady Gaga is het de tweede keer dat ze binnenkomt op één met een nieuwe single. Met haar nieuwe album ‘Chromatica’, die in 73 landen meteen op één binnenkwam, breekt ze echter wel heel wat andere records.