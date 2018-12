Argentijnse muzikant Jaime Torres (80) overleden IB

25 december 2018

07u12

Bron: Belga 0 Muziek De Argentijnse muzikant Jaime Torres, die de wereld deed kennismaken met de charango, een snaarinstrument uit het Zuid-Amerikaanse Andesgebergte, is overleden op tachtigjarige leeftijd. Dat zegt zijn dochter.

"Vandaag moeten we klinken terwijl we aan hem denken en luisteren naar het geluid van zijn charango", zei zijn dochter en manager, Soledad Torres, aan de krant Clarin. Jaime Torres, zowel muzikant als componist, was de belangrijkste charangospeler van de Argentijnse volksmuziek sinds midden vorige eeuw. "Jaime Torres heeft met iedereen samengespeeld. Zijn nalatenschap is onuitputtelijk", zegt kenner Silvia Majul.

Misa criolla

Jaime Torres werd op 21 september 1938 geboren in Argentinië, maar had Boliviaanse ouders. Zijn reputatie heeft Torres onder meer te danken aan zijn bijdrage aan de opname van de 'Misa criolla', een werk van componist Ariel Ramírez uit 1964. De charango, met zijn vijf paar dubbele snaren, is een typisch 'creools' of inheems instrument uit het Andesgebergte.

Jaime Torres ondernam verschillende Europese tours. Hij luisterde ook de openingsceremonie op van de wereldbeker voetbal in Duitsland in 1974.

