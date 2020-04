Antwerpse pianist sleept vleugelpiano naar Tirools bergmeer sam

03 april 2020

15u32 0

De Belgische pianist Toby Jacobs reed vorige zomer met een piano helemaal naar Oostenrijk voor de opname van een videoclip. Het nummer? Zijn cover van Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper. De locatie? Een prachtig bergmeer in het Tiroolse Plansee! “Nu we allemaal wat meer binnen zitten, vond ik de tijd om wat beelden van achter de schermen in een video te gieten”, laat hij weten.

De volledige achter-de-schermenvideo van 8 minuten zie je hier:

Dit is zijn clip van Shallow: