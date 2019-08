Antwerpse George Michael in duet met Nederlandse Whitney Houston SD

09 augustus 2019

00u00 0 Muziek Een liveduet tussen Whitney Houston en George Michael: onmogelijk, denkt u? Niet helemaal, want de Nederlandse zangeres Glennis Grace (41) strijkt op 26 oktober met haar Whitney-tribute neer in de Lotto Arena. Antwerpenaar Ivann Vermeer (38) - die optreedt met het repertoire van George Michael - werd voor dat concert uitgenodigd als special guest.

Dat net Glennis Grace, die het onder meer tot in de finale van 'America's Got Talent' schopte, hem uitnodigde om enkele nummers mee te komen zingen, was een fijne verrassing voor Ivann. "Dit is een droom die werkelijkheid wordt", vertelt hij. "Glennis is een uitzonderlijke zangeres, echte wereldklasse. Ik ben dan ook enorm vereerd dat ze me gevraagd heeft. Als backing vocalist trad ik al op in grote zalen met onder anderen Paul Young, Rob de Nijs en Lionel Richie. Maar als leadzanger op het podium van de Lotto Arena mogen staan, in de stad waar ik al jarenlang woon, en mét Glennis Grace... dat is toch van een andere orde."

Het nieuws werd bekendgemaakt op de verjaardag van Whitney Houston, die in 2012 in haar bad verdronk.

Tickets en info via ticketkopen.eu en whitneytribute.be