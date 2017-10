Antwerpen klaar voor eerste Hollandse rapfestival SVH

13u32 13 Soufiane Eddyani

Holland boven in de Lotto Arena op 19 mei. Dan strijken de koningen van de Nederlandse rap in Antwerpen neer voor de eerste editie van ‘Rap NL’. Op de affiche prijken nu al Kraantje Pappie en Jebroer maar –zo laat de organisatie weten- daar komen later nog zeker wat toppers bij. Onze Belgische trots wordt dan weer verdedigd door de Antwerpse Soufiane Eddyani, momenteel niet van de radio weg te denken met zijn hit ‘ZINA’.

Tickets kunnen vanaf maandag 30 oktober om 9.00u besteld worden via www.teleticketservice.com