Antoine vraagt zijn Laura ten huwelijk op de Gentse Feesten ses

27 juli 2019

20u54 18 #AtTheFestivals Het was gisteren een warme dag op de Gentse Feesten gisteren, maar de hoogste temperaturen werden waarschijnlijk opgemeten op de Groentenmarkt, want daar vroeg Antoine zijn vriendin Laura ten huwelijk. “Heel de week zenuwen, maar het was het waard.”

Een huwelijksaanzoek op de Gentse Feesten, het gebeurt niet elk jaar, maar voor de Gentse Antoine was het een logische keuze. Het is de plek waar hij zijn Laura leerde kennen. Drie jaar later zijn de twee nog altijd een koppel, werden ze ouders van een prachtige zoon en zijn ze nu ook verloofd.

“Ik heb altijd gezegd dat als ik zou trouwen, het een heel speciaal aanzoek moest zijn. Dat het zo bijzonder zou worden, had ik nooit durven dromen”, vertelt een gelukkige Laura.

Antoine koos niet alleen een symbolische plek voor zijn aanzoek, ook het optreden was zorgvuldig gekozen, met de lievelingsband van Laura als achtergrondmuziek. “Het was ongelofelijk, plots ging iedereen in een cirkel rond ons staan en ging Antoine op zijn knie. Dat het publiek zo enthousiast was, maakte het alleen maar mooier.”

Het koppel heeft ondertussen ook al een datum vastgelegd, in mei volgend jaar stappen ze in het huwelijksbootje.