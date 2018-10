Anouk sloeg al een paar aanzoeken van haar vriend af: "Financieel gezien ben ik voorzichtiger geworden" DBJ

14 oktober 2018

11u41

Zangeres Anouk (43) is door heer huidige vriend Dominique al een paar keer ten huwelijk gevraagd, maar ze hield telkens de boot af. Toch houdt ze van hem.

De Nederlandse Anouk is voorzichtig als het om trouwen gaat. Ze vertelt aan RTL Boulevard dat ze na een aantal huwelijken die helaas mislukt zijn, het risico begrijpt. "Het is mij niet altijd goed afgegaan, financieel gezien. Daarom ben ik voorzichtig en een beetje bang. Ik had meteen ja gezegd als de wet zou veranderen."

De zangeres is duidelijk. Smoorverliefd, maar een tikkeltje zakelijk in dat opzicht. "Als ik met iemand zou willen trouwen, dan is hij het wel", voegt ze daaraan toe. Samen hebben de twee een dochtertje, genaamd Jelizah Rose.