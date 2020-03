Anouk ontroert met nieuw nummer vanuit quarantaine in Marokko BDB

Bron: Instagram 0 Muziek Anouk (44), die nu al tien dagen Anouk (44), die nu al tien dagen in Marokko vastzit door de coronacrisis , heeft vanuit haar hotelkamer in Marrakesh een nieuw nummer laten horen. De ruwe demo heet ‘Going for the kill’. Fans konden de nieuwe song alvast smaken.

De zangeres liet ‘Going for the kill’ los op de wereld via haar Instagrampagina. Op de song is ook haar vaste gitarist Arie Storm te horen. “De gitaar had ik al van tevoren opgenomen”, vertelt de zangeres vooraf in het filmpje. De reacties van fans zijn alvast heel positief. Zo laat een volger weten dat ze met corona in bed ligt, maar dat ze dankzij de song de dag weer doorkomt.

Op de video is een emotionele Anouk te zien, die het duidelijk nog moeilijk heeft met haar quarantaine in Marokko. In eerste instantie kwam de zangeres vast te zitten in een verlaten resort in Marrakesh toen er geen vluchten meer teruggingen naar Nederland. Dankzij Leontine Borsato werd ze daarna ondergebracht in een luxehotel. Daar zit ze sindsdien: een privévlucht kon Anouk niet betalen en een latere vlucht durfde ze niet meer te nemen vanwege de risico’s die zij loopt als astmapatiënt.